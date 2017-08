Viimsi Keskus tegi tubli käibekasvu

Viimsi Keskuse poolaasta brutokäive kasvas 11 protsenti võrreldes möödunud aastaga, ulatudes ligi 13 miljoni euroni. Keskust külastati 2017. aasta esimeses pooles ligi 870 000 korda ja kokku sooritati üle 910 000 ostu. Külastuste ja ostude arv kasvas vastavalt 6 ja 7 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, teatas keskuse omanik Tallinna Kaubamaja,

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS’i juhi Peeter Küti sõnul on hea meel tõdeda, et keskuse tulemused näitavad ka teisel tegevusaastal tugevat kasvu. „Üha kasvavas konkurentsiolukorras näeme, et argisteks asjatoimetusteks eelistatakse just kompaktseid ja mitmekülgseid kogukonna kaubanduskeskusi, kust saab teenused ja kauba kiirelt ning kvaliteetselt,“ lisas Kütt.

Küti sõnul on tarbijate huvi kasvanud eriti just kõrge lisandväärtuse ja kvaliteediga toidukaupade vastu, mistõttu on ka keskus pidevalt täiendanud gurmee- ja ökotoodete valikut. „Tuntud kaubamärkide kõrval leiab Viimsi Keskusest ka mitmeid kohalikke ärisid, mis lisavad mitmekülgsust kauba- ja teenuste valikusse,“ lisas Kütt.

Viimsi Keskus on 2015. aasta augustis avatud ostukeskus, kus tegutseb ligi 14 000 m2 pinnal 40 kauplust, toitlustuskohta ja teenindusasutust. Keskuse juures on 300 kohaga parkla. Esimese tegevusaasta jooksul (august 2015 – august 2016) külastati keskust üle 1,7 miljoni korra ning sooritati üle 1,7 miljoni ostu. Keskuse esimese aasta brutokäive oli ligi 24 miljonit eurot.