Viimsirahu – elukeskkond, kus midagi ei ole pooleli

Kujuta ette, et võid oma tulevast kodu vaatama minna kasvõi pärast restoranis käiku, muretsemata, kas kenad õhturiided saavad poolikul ehitusobjektil mustaks või mitte.

See, mida sa kohale jõudes näed, ei ole lihtsalt üks näidiskorter, vaid päris kodu, mille võidki endale osta. Veel enam, kord seal juba elades ei hakka keegi su kõrval uut maja või teid ehitama, sest kogu elukeskkond ongi juba valmis.

Kinnisvaraturg on aktiivne, uusi kortereid kerkib kui seeni pärast vihma. Paljudel juhtudel on kombeks osta uus kodu nii-öelda paberilt, seda valmis kujul nägemata. Kui lihtsa korteri puhul on see mõistetav, siis kallima kinnisvara osas hinnatakse üha enam seda, et kõike saaks enne näha ja katsuda, tunda kodu hõngu ning unistada. On hämmastav, kui vähesed arendusprojektid seda võimaldavad.

Viimsirahu ridamajad pakuvad koduotsijale just seda, mida sissejuhatuses kirjeldasin. Igal huvilisel on võimalus tulla ja külastada valminud elukeskkonda, mis peale majade tähendab haljastust, teid ja tänavaid ning hubast ühisala koos laste mänguplatsiga. Oma kodu saab välja valida aga täielikult viimistletud korterite seast, mis tähendab, et juba esimesel visiidil saab hakata unistama ja sisustust planeerima. Muide, kogu Viimsi ümbruskonnas on tegu ainsa uusarendusega, kuhu saab kohe sisse kolida.

Kui paljude arenduste puhul on probleemiks see, et kui üks maja saab valmis, hakatakse ehitama järgmist, mille käigus võib olla aga häiritud juba valminud hoonetesse kolinud perede elu, siis Viimsirahus sellega muret ei ole, sest piirkond on planeeritud nõnda, et naabermajade rajamisel ei sõida ehitusmasinad teiste uste eest mööda.

Kvaliteet nõudlikule maitsele

Viimsirahu suureks trumbiks on kvaliteet ja läbimõeldud lahendused, mis arvestavad mugavust armastava, nõudliku kliendi soove. Eluruume ilmestavad naturaalne puitparkett, maitsekad spoonitud uksed ning avarad aknad. Huvitava faktina võib välja tuua selle, et korterite siseseinad on kõik kivist ning tavapärast kipsi siin kasutatud ei ole.

Heast ehituskvaliteedist annab tunnistust aga see, et esimestel majadel, mis valmisid juba kaks aastat tagasi, on tavapäraseid märke vajumisest vaid väga üksikutes kohtades.

Siinsete bokside ruumiplaneeringud pakuvad avaraid võimalusi. Näiteks on Viimsirahus meie turul suhteliselt haruldasena müügil ka nelja magamistoaga korterid. Teiseks, siinsed boksid ei ole ühe puuga löödud – saadaval on kolme magamistoa ja garderoobiruumiga, juba mainitud nelja magamistoaga ning ka kolme magamistoa ja esimese korruse kabinetiga variandid. Saunasõpradele on aga pakkumisel suure, diivanit ja lauda mahutava saunaeesruumiga korterid.

Viimsirahu bokse iseloomustavad energiasäästlikkus, mugavust loovate tehniliste võimaluste valmidus ning terrass koos mõnusa murulapiga, mida naabri omast eraldab elupuuhekk. Igal korteril on oma, autonoomne soojustagastusega ventilatsioon ning õhksoojuspump, mis tagab, et maksad vaid selle eest, mida ise tarbid.

Ja loomulikult on hea elukeskkonna lahutamatuks osaks ka kvaliteetne haljastus ja hooldatud ümbrus. Viimsirahu ridamajad on palistatud kõrghaljastusega, siin kasvavad männid ja elupuud. Ilusaid päevi saab veeta mõnusal ühisalal, mänguplatsidel või lihtsalt puu all raamatut lugedes.

Arenev elukeskkond taskukohase hinnaga

Viimsirahu asub mõnusalt rahulikus piirkonnas metsatuka, pargi ja staadioni naabruses. Tänu Põhjakonna trepile, mis ühendab omavahel Haabneeme keskuse ja Viimsirahu, on poed, teenindusasutused ja koolid-lasteaiad tulnud jalutuskäigu kaugusele.

Bokside üldpinnad on vahemikus 124,3–130,4 ruutmeetrit, aiaalad aga 92–220 ruutmeetrit. Hinnad algavad 210 000 eurost ning selle sisse kuuluvad täisviimistlus, saun, vannitoa mööbel ning kamina- ja signalisatsioonivalmidus.

Viimsirahu ridamajades toimub 19. septembril kell 18–20 lahtiste uste päev, kus saab ise kõiki pakutavaid kortereid vaadata ning jalutada aias ja puhkealadel. Samuti kehtib sel ajal kõigile korteritele kliendipäeva eripakkumisena 5000-eurone soodustus.

