Viinatootja sai uue juhi

Alkohoolsete jookide tootja ja maaletooja Altia Eesti AS-i uus juht on Imre Avalo, kelle vastutusalasse kuulub ettevõtte tegevuse arendamine Eesti ja Läti turul.

„Eesti ja Läti turg on omavahel üha tihedamalt põimunud, seda nii piiriülese kaubanduse kui ka tarbijakäitumise osas. Seetõttu soovib Altia vaadata neid turge ühe tervikuna, et paremini mõista tarbijate eelistusi ning pakkuda paremat klienditeenindust. Ühtlasi peame oluliseks mõistliku alkoholitarbimise edendamist, et püsiks varasemate aastate trend, kus alkoholitarbimine on liikunud kvantiteedilt kvaliteedile," ütles Altia Eesti AS-i juhatuse liige ja kommertsdirektor Imre Avalo.

„Piirikaubandus ja alkoholi kaasaostud on Põhja- ja Baltimaade turgudel väga tavaline nähtus - taanlased ostavad Saksamaalt, rootslased Taanist, norralased Rootsist ning piirikaubandust esineb Soome-Eesti-Läti teljel. Siinjuures on oluline läbimõeldud aktsiisipoliitika, et toetada mõõdukat alkoholitarbimist ning tagada riigi maksulaekumised. Praegune Eesti aktsiisipoliitika neid eesmärke ei täida," ütles Avalo.

Altia Eesti AS on Eesti suuruselt teine alkoholitootja, kelle kõige tuntumad kaubamärgid on Saaremaa viin ja Koskenkorva viin.

Imre Avalo on töötanud aastaid toidu- ja joogisektoris müügivaldkonna juhtivatel kohtadel. Enne Altiasse asumist oli Avalo AS Prike müügidirektor ja enne seda 8 aastat Saku Õlletehase müügijuht, olles sellest ajast 1,5 aastat Carlsbergi projektimeeskonna liige ülesannetega Balti riikides, Itaalias, Saksamaal, Horvaatias ja Soomes. Varem on Avalo töötanud müügi alal AS-is Jalajälg.