Viinatootja: valitsust tuleb kiita. Jõuti järeldusele, et teha tuleb väike hingetõmme

Valitsuse otsus aktsiisitõusudega hoogu pidada on igati kiiduväärt, isegi kui see praeguseks sisse kujunenud tarbijaharjumusi ei muuda, on viinatootja Liviko juhi Janek Kalvi seisukoht, kirjutab Äripäev.

"Väga hea, et riik või rahandusministeerium jõudis järeldusele, et tuleb teha väike hingetõmme, see on kiiduväärt, et reageeritakse, kui tundub, et minnakse vales suunas, ja võetakse pikem periood analüüsiks. Isegi kui meie (alkoholitootjate) juttu puhta kullana ei võeta, siis vähemalt on säilinud soov probleemidest aru saada kuigi oleks võidud jääda jäigalt oma positsioonidele," rääkis Janek Kalvi.

Loe pikemalt Äripäevast.