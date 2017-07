Viis asja, mida tõeliselt edukad ettevõtjad edu nimel ei ohverda

Edu nimel tuleb sageli midagi ohvriks tuua ning edu jahtides visatakse nii mitmedki varem olulised olnud asjad üle parda. On aga keeruline otsustada, mille on säilitamise väärtus.

Entrepreneur on koostanud peamiste väärtuste TOPi, mida maailma kõige tuntumad miljardärid kunagi edule ohvriks ei too.

1. Tervis

Kurnatud ning ületöötanud ettevõtja on vananenud stereotüüp. Kui ettevõtja magab öösel neli tundi ning toitub vaid kiirtoidust, ei pea ta kaua vastu ning edu ei saavuta. Magada tuleb vähemalt 8 tundi, toituda tervislikult ning spordiga tegeleda- need on iga efektiivse juhi kuldsed reeglid.

2. Perekond

See ei pruugi alati olla perekond üldises tähenduses. Mõnikord mõtleme selle all väikest ringi inimesi, kes teid raskel hetkel toetavad või teie edu üle rõõmustavad. Ükski ettevõtja ei saa ilma nendeta hakkama. Kellele on see abikaasa ja lapsed, kellele vanemad, kellele lähedane sõprade ring. Ükski ettevõtja ei ole nõus oma lähedasi edu nimel ohvriks tooma. Näiteks Mark Zuckerberg lahkub kolmel õhtul nädalas töölt varem, et oma väikest tütart enne und vannitada.

3. Unistused ja eesmärgid

Kuni te oma äri ehitate, annavad inimesed teile nõu ning soovitusi, kuidas seda kõige paremini teha. Alati ei ole kerge oma nägemusest kinni hoida ning teiste arvamusest end mitte häirida lasta. Ärge laske teistel end valitud teelt kõrvale kallutada.

Loe veel

4. Uudishimu

See on omadus, mis ühendab pea kõiki edukaid ettevõtjaid. Nad on valis teisiti mõtlema, tegema võimatuna tunduvat ning genereerima värskeid ideid. Uudishimu on veidi lapselik iseloomuomadus ning sageli loobuvad ettevõtjad sellest, et karmis ärimaalimas ellu jääda. Kuid just uudishimu on innovatsiooni alus ja innovatsioon on edukas äriks hädavajalik.

5. Meeskond

Inimesed, kes aitavad teil äri ajada, partneritest kodulehe disaineriteni mängivad teie äri edukuses võtmerolli. See ongi teie äri. Nagu teie perekond, nii väärib ka teie meeskond, et suhtuksite neisse austuse ja tänutundega.