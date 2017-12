Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes tuleb meeles pidada

NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner Karolina Ullman reastab viis kõige olulisemat asja, mida rootslastega äri tehes meeles pidada.

1. Ole kannatlik!

Rootslased on võrreldes eestlastega aeglased. See, et sa neilt paar nädalat midagi ei kuule, ei tähenda, et nad pole su ettepanekust huvitatud – võimalik, et nad lihtsalt analüüsivad erinevaid lahendusi, et otsustada, kas sinu pakutu on neile parim. Kui muutud kärsituks, siis helista neile, aja veidi juttu ning uuri millal võiks järgmine kohtumine toimuda, et asjad uuesti liikuma saada. Otsuste tegemine konsensuse meetodil võtab aega!

2. Naudi koosolekuid!

Sest rootslased seda kohe kindlasti teevad! Neil on isegi koosolekud koosolekute kokku leppimiseks. Järgi päevakorda ning valmistu hoolikalt ette. Vajadusel edasta osalejatele eelnevalt kirjalik analüüs, et kõikidel oleks võimalik sellega tutvuda ja selle üle mõtiskleda.

3. Eelda bürokraatiat!

Rootsis on võimalik mitmeid toiminguid elektrooniliselt teha, aga ainult juhul kui sul on Rootsi BankID. Kahjuks väljastatakse seda ainult Rootsi elanikele ning Rootsi asutustega suheldes on tihtipeale endiselt vaja dokumente allkirjastada füüsilisel kujul ning need seejärel tavapostiga saata.

4. Tehke fikapause!

Fika on rootslaste kõnekeelne väljend kohvi jaoks, aga tegelikult hõlmab ta palju enamat nii füüsilises kui psühholoogilises mõttes. Nimelt võib kohvi kõrvale pakkuda võileiba või kaneelisaiakest, kuid samuti on fika stressimaandaja. Mitmetel ettevõtetel on kaks korda päevas ametlikud kohvipausid (rootsi keeles “fikapaus”). Fika on ka hea võimalus läbirääkimistest eemalduda ning üksteist paremini tundma õppida. Pärast fika’t saad tööasjade juurde tagasi tulla värske pilguga, mis võimaldab asju teisest perspektiivist vaadelda.

5. Ole põhjamaine!

Ära aruta poliitikat, see teeb rootslased närviliseks. Nad võivad ise oma süsteemi kritiseerida, aga neile ei meeldi seda välismaalastelt kuulda. Jää iseendaks, aga rõhuta ühiseid põhjamaiseid jooni. Mõistmine, et me jagame ühist kultuuritausta aitab rootslastel end eestlastega äri tehes mugavamalt tunda.