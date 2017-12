Viis olulist asja, mida soomlastega äri tehes meeles pidada

NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner Karolina Ullman reastab viis kõige olulisemat asja, mida soomlastega äri tehes meeles pidada.

1. Kasuta lepingute läbirääkimistel inglise keelt

Soome keeles läbirääkimiste pidamine annab soomlaste alati eelise.

2. Võimalusel korraldage kohtumisi Eestis

Selleks, et su vastaspool oleks tänasepäeva Eestiga alati kursis pead kindlustama, et nad veedaksid võimalikult palju aega siinpool Soome lahte.

3. Riietu ja käitu formaalsemalt

Ole nii oma riietuselt kui käitumiselt formaalsem kui tavaliselt. Kui su vastaspool on sinust rohkem kui kaks korda vanem võib juhtuda, et pead end talle tõestama.

4. Pööra detailidele tähelepanu!

Sarnane kultuur ja keel peaksid teoorias eestlasi ja soomlasi ühendama, aga tegelikkuses see päris nii pole. Ole tähelepanelik ja tegele võimalikke probleemidega kohe kui nad kerkivad, et välistada nende kuhjumist.

5. Kasuta suhete loomiseks ühist ajalugu

Kui su vastaspool on rootsi keelt emakeelena kõnelev soomlane (tänapäeval kõneleb ainult 5% soomlastest emakeelena rootsi keelt, aga äriringkondades on see protsent kõrgem) on tõenäoline, et teie kodumaade seosed Rootsiga aitavad teil ühist keelt leida. Kui oled üks 14 000 eestlasest, kes kõneleb ka rootsi keelt tõuseb teie suhe hoopis uuele tasemele. Kui sinu vastaspool kõneleb emakeelena siiski soome keelt, on lollide rootslaste kulul nalja tegemine alati teretulnud!