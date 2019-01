Viis põhjust, miks luksuslennuk võis Tallinnas käia

Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS 13

Watar Executive Bombardier Tallinna lennuväljal 2. jaanuaril 2019 Foto: Andres Putting

Pole ilmselt saladus, et aeg-ajalt käivad šeigid Eestis traavleid ostmas. Kas just see või hobuste võiduajamine oli põhjus, miks 1.-2. jaanuaril eksootiline Qatari tellimuslennuk Tallinna lennuväljal oli, pole kahjuks teada.