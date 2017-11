Viis põhjust, miks on praegu hea aeg kinnisvara müüa

Kui on soov oma kinnisvara eest head hinda saada, võiks juba täna müügiga alustada, sest hinnakasv on peatumas,“ lausub Arco Vara analüütik ja hindaja Mihkel Eliste.

„Piirkonniti on oodata hinnataseme ja tehinguaktiivsuse senise kiire kasvu jätkuvat aeglustumist, seda nii elukondliku kui kommertskinnisvara puhul. 2017. aasta kolmandas kvartalis tehti Eestis 3,5% vähem ostu-müügitehinguid kui käesoleva aasta teises kvartalis.“

Järgnevalt toob Arco Vara välja viis põhjust, miks on praegu hea aeg kinnisvara müümiseks:

1. LÜHIKE MÜÜGIPERIOOD

Kui vajad raha võrdlemisi kiirelt, siis müügiperioodid on veel nii tüüpkorteritel kui muud tüüpi korteritel lühemad kui nad olid veel mõned aastad tagasi. Alanud on müügiperioodide järkjärguline pikenemine, mistõttu peab lähitulevikus ootama oma raha vabastamiseks kinnisvara edukat müüki kauem või tegema pakkumishinnas suuremaid järeleandmisi. Põhjused: inflatsiooni kasv ehk ostjaskonna reaalse ostujõu kasvu aeglustumine, uute korterite pakkumiste arvu kasv, uute korterite eelistamine vanadele, uute ja vanemate korterite vähene hinnaerinevus.

2. HINNAKASV PIDURDUB

Kiire hinnakasvu periood on lõppenud. Kes on korteri odavamalt soetanud ja soetas kinnisvara ainult edasimüügiks, need võiksid kaaluda oma vara müümist tänasel hetkel, kui neil on alternatiivseid võimalusi raha kuhugi mujale paigutada. Kes on kinnisvara varasemalt soetanud üürimise eesmärgil, siis tasuks arvestada asjaoluga, et pakkumiste arv on kasvanud ning turule suunatakse järjest enam uusi kortereid. Tänastest ostjatest moodustavad suure hulga noored, kes varasemalt elasid üüripinnal. Üürnike voolavus on viimasel ajal suurenenud, eelistatakse parema kvaliteedi ja hinna suhtega elamispindu. Kui inimene ei soovi üürnike vahetumisega kaasnevate probleemidega tegeleda, siis tasuks kaaluda korteri müüki või haldusteenuse kasutamist enda aja säästmiseks.

Loe veel

3. SOODSAD LAENUTINGIMUSED

On hea aeg müüa kuniks laenu kättesaadavus ning selle pakkumise tingimused on endiselt vägagi vastuvõetavad nii eraisikutele kui ka ettevõtetele nagu see täna on, kuid see ei püsi nii igavesti.

4. LIIGU JÄRGMISELE TASEMELE

On hea aeg müüa kuniks laenu kättesaadavus ning selle pakkumise tingimused on endiselt vägagi vastuvõetavad nii eraisikutele kui ka ettevõtetele nagu see täna on, kuid see ei püsi nii igavesti.

5. ÄRIKINNISVARAS SUUR KONKURENTS

Ärikinnisvara osas on alanud ülepakkumist kujutav periood (ennekõike büroopinnad), mistõttu on mõistlik lähitulevikus oma investeeringust väljuda plaaninud investoritel kaaluda väljumist mõnevõrra varem või siis hoopis seda edasi lükata ning arvestada vahepealse survega üürihindade kasvule ning kasvava vakantsiga või vähemalt kasvava üürnike voolavusega. Majanduskeskkond on iseenesest hea, ettevõtete kasumid ja investeeringud on asunud taas kasvavama ning otsitakse võimalusi oma tegevuse laiendamiseks.