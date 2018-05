Viis põhjust, miks väikeettevõtjal tasub avada e-pood

Väikefirma võib silma paista mitmel moel, näiteks tugeva brändi või toodete kvaliteediga. Isegi siis, kui sul on oma niši parim ettevõte, on klientide arv ikkagi piiratud, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Oma äri Kuidas oma raamidest suuremaks kasvada?

Oletame, et kaalud praegu e-poe valmistamise võimalusi oma äri edendamise jaoks. Nii nagu firmaga alustamine, on ka e-poe tegemine ja avamine uus ning suur ettevõtmine. Kuigi su brändi ja toodete eest on juba hoolitsetud, kaasneb internetikaubandusega siiski miljon uut ülesannet ja veelgi rohkem neid asju, mida tuleb õppida. Miks tasub aga kõigele vaatamata härjal sarvist haarata?

1. Suurem kliendibaas

Kliendibaasi laiendamist küll juba mainisime, kuid on tähtis, et mõistaksid, kui suureks see tegelikult paisuda võib. Hiilgavate e-turunduse tehnikatega, mis hõlmavad tipptasemel SEO-d ja jõulist sisuhaldust, võib väikefirma kasvada ülemaailmseks tegijaks.

E-kaubandusmudelid on väikeettevõtjatele tähtis kasvulava, kuna e-poe potentsiaalne sihtgrupp on piiramatu. Kuigi keegi ei saa sulle garanteerida, et su firmast saab uus Amazon, on see võimalus alati olemas.