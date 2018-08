Viis seika Eesti elust. Väikeettevõtjad rabelevad, ametikoolid toodavad loodreid ja tööjõupuudus lokkab

1. Töölised lahkusid päevapealt

„Ei oskagi midagi teha. Nii hullu seisu ei olegi varem olnud,” ohkab Alatskivi valla populaarse kõrtsi omanik, kes jõudis äsja järeldusele, et võib-olla tuleb toidukoht sulgeda või lahtiolekuaega vähendada.

Aigne Taska on Kivi kõrtsi pidanud aastaid. Suviti on ikka raske olnud, kuid alguses saadi väiksema arvu töötajatega hakkama. Ajaga on koha populaarsus kasvanud. Taska tuju rikkusid täielikult suve hakul tulnud hooajatöötajad, kes pidid tööl olema suve lõpuni, kuid üks päev teatasid, et järgmisel esmaspäeval nad enam ei tule. Juuni keskel kutsus Taska oma Facebooki lehel sõpru üles, et need tuleks kõrtsi nõusid pesema ja kokka aitama. Ta sai meeskonna kokku, aga nüüd see laguneb.

Eesti väikekohtade probleem on see, et aasta ringi tööd pakkuda ei saa ja tuleb leida hooajatöölised. Suvel ei jõua nii palju rahavarusid koguda, et kõiki inimesi kogu aasta palgal hoida.

„Leidsime oma naiskonda hooaja alguses tublid töötajad, aga enne hooaja lõppu soovivad mõningad lahkuda. Toidukoha pidamine on aga nagu liinitöö – kui mõni lüli lahkub, on teistel raskem. Kliendid soovivad ju toidu kiiresti kätte saada. Sel hooajal on eriti keeruline ja ei teagi, kuidas edasi. 15 aastat toidukoha pidamist tundub lõpule jõudvat,” nendib Taska.