Viis üllatavat fakti, kuidas inimesed tegelikult riideid ja jalanõusid ostavad

Müüt: Jaemüük on mitmekanaliline.

Fakt: Suurem osa ostusid sooritatakse siiski ühes kanalis.

Levinud arvamuse kohaselt on müügiprotsess mitmekanaliline ehk tarbijad kombineerivad ostu sooritamisel kaupluste külastamist ja veebipoode. Uuringu autorid tõdevad, et kuigi mitmekanalilisuse olulisus kasvab, sooritatakse siiski 83% ostudest ühes kanalis. Kusjuures lõviosa sellest annavad traditsioonilised poed, mille arvele läheb rõivaostudest 80%.

Müüt: Müügikanal ei oma tähtsust.

Fakt: Veebis oste sooritades ostavad inimesed rohkem.

Veebis lõpetatud ostuprotsessis on ostukorv keskmiselt 25% suurem. Kui tarbija on külastanud tavapoodi ning seejärel sooritab ostu veebis, on efekt veelgi suurem: sellisel juhul on ostukorv 64% mahukam.

Põhjusena toovad uuringu läbiviijad välja, et ostu tasuta kätte toimetamine algab tavaliselt mingist minimaalsest ostusummast, seetõttu valivad tarbijad sageli selle summani jõudmiseks mõne lisaeseme. Lisaks on üsna lihtne veebis ostja kohta kogutud info põhjalt temas ostuimpulssi tekitada.

Uuringu läbiviijad soovitavad, et poeomanikud teeksid jõupingutusi selleks, et füüsilise poe külastajad ka veebipoe vastu huvi tunneksid.

Müüt: Jaemüüja ei oma tähtsust

Fakt: Ostja kulutused on brändipoes oluliselt suuremad kui mitmeid brände müüvas kaupluses

Otse tarbijale suunatud brändipoed ja veebiküljed toodavad 86% suuremat käivet kui samade kaubamärkide müük teistes poodides ning lisaks on marginaalid kõrgemad. Spetsiaalses poes müüdav kaubamärk võib tarbijale tunduda väärtuslikum ning erilisem, mistõttu on nad valmis ka rohkem kulutama.

See tähendab, et brändid võivad oluliselt suurema kasu lõigata, juhtides ostjad enda müügikanalitesse. Loomuliult tuleb silmas pidada, et seda tuleb teha viisil, mis suhteid jaekaupmeestega ei ohusta. Üks oluline strateegia on pakkuda unikaalseid tooteid vaid brändipoest või veebipoest.

Müüt: Tarbijad tahavad kogu aeg midagi uut

Fakt: Tegelikult meeldib neile väga sageli osta taas sama või sarnast toodet.

Kiirmood on saanud rõivatootjatele jumaluseks, kuid paljud tarbijad otsivad tegelikult võimalust juba olemasolev toode asendada. 83% ostuteekondadest on kordusostud.

Brändid peaksid oma arusaama muutma: edu võib tähendada toodet armastava kliendi leidmist ning talle selle toote korduvat müümist. Alati ei pea jalgratast leiutama.