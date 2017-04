Viisemann Daewoo Shipbuildingust: ettevõtte jätkamise olukorrad on emotsionaalselt keerulised

Sellised olukorrad on emotsionaalselt kindlasti keerulised, kommenteeris Deawoo Shipbuildingu jätkamise sõltumist Lõuna-Korea pensionifondi otsusest LHV fondijuht Andres Viisemann.

„Nagu lisatud artiklist näha panevad ka teised investorid pensionifondidele vastutuse ettevõtte jätkamise eest,” ütles ta. „See ei ole aga põhjendatud ning juhtkond ja ka teised osapooled ei peaks veeretama vastutust pensionifondidele. Daewoo Shipbuilding on sulgemisohus tänu juhtkonna halbadele valikutele ning mitte selle pärast, et pensionifondid on olnud investoriks.”

„Mul ei ole piisavalt informatsiooni, et hinnata kas antud ettevõtte pankrot või jätkamine on pensionifondi osakuomanike huvides. Pensionifondid peavad juhinduma ainult osakuomanike huvidest ning võitlema, et oma investeeringut kaitsta,” lausus Viisemann. „Tähendagu see siis ettevõtte jätkamist või likvideerimist.”

„Pankrotid on alati asjaosalistele emotsionaalselt keerulised, kuna tuleb tunnistada tehtud vigu. Jätkamisega saab tõehetke edasi lükata,” ütles ta. „Ma olen siiski pigem seda meelt, et nõrgad ettevõtted võiksid kiiremini kaduda ning olen ka kritiseerinud tänast keskpankade rahapoliitikat, kuna see toetab ebaefektiivseid ettevõtteid, mis takistavad arengut. Sedasi probleemid pigem kasvavad, kui leiavad lahenduse.”