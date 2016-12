LHV pensionifondid on tuleviku suhtes konservatiivselt positsioneeritud. Viimasel ajal on meie meeskond teinud peamiselt tööd investeerimisvõimaluste otsimisel Eestis, Lätis ja Leedus. Piirkonna keskmisest väiksem võlakoorem tähendab ka väiksemat riski, kirjutab LHV pensionifondide juht Andres Viisemann värskes LHV pensionifondide ülevaates.

Ma küll kahtlustan, et meiegi poliitikutel võib olla kiusatus osta majanduskasvu kasvava võlaga, kuid meil on veel mõnevõrra ruumi tasemeni, kus võlg muutub pidurdavaks.

Ma väga loodan, et enne, kui minnakse rahvusvahelistelt turgudelt raha laenama, mõeldakse hästi läbi, kuhu investeerida ja mille peale kulutada, et investeering toodaks meile ikka tulu, mitte pidevat kulu. Samuti oleks soodne ja meie riigis lausa revolutsiooniline lähenemine see, kui kõigepealt kasutataks ära kohalikud ressursid. Milleks maksta intresse välisinvestoritele, kui kohalikud pangad ja pensionifondid peavad ise peale maksma, et hoida raha Euroopa Keskpangas?