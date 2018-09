Viisemann: suurem liikumine võlakirjade intressides on alles ees

Keskpankade rahapoliitika on pärast 2008. aasta finantskriisi olnud väärtpaberiturgude jaoks nagu tõusulaine mererannas, mis kergitab kõiki laevu – nii on peaaegu kõikide varade hinnad tõusnud. Nüüd aga näitavad väga paljud märgid, et peatselt tõusulaine taandub, tõdeb LHV pensionifondide juht Andres Viisemann klientidele saadetud pensionituru ülevaates.