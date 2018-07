Viking Line laeva töötüli kogub uusi tuure. Kas tuleb streik?

Anonüümseks jääda sooviva töötaja sõnul ei ole alates töötüli avalikustamisest midagi muutunud. "Peale seda, kui meie mured avaldati, läks laevas paanikaks. Nädal aega otsiti süüdlast, kes selle loo avalikuks tegi, mitte ei tegeletud tõsise probleemiga, miks see lugu üldse avalikuks tehti," kirjeldab töötaja.

Avalikustamise tagajärjel läks tema sõnul juhataja veelgi õelamaks, ähvardades töötajaid, et enne lähevad nemad ära, kui juhataja. "Kas siis tõesti ongi ühele nii õelale inimesele selline võim kätte antud?" küsis töötaja.

Kuna momendil on juhataja puhkusel ja tuleb tööle tagasi alates augusti alguses, siis on 65 töötajat otsustanud juhtkonna ja ametiühingu vastused ära oodata. "Kas laeva juhtkond, Eurowork OÜ ja EMSA (Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing) teevad ka midagi oma töötajate jaoks, või siiski me peamegi streigile minema? Seda me kohe kindlasti teha ei sooviks," kirjutas töötaja.

"Praegusel hetkel Viking Line teemat ei kommenteeri," ütles laevafirma kommunikatsioonijuht Christa Grönlund.

Ametiühing: pall on hetkel tööandja väravas

EMSA esimees Jüri Lember rääkis, et ametiühing on analüüsinud olukorra detailideni läbi ning saatnud tööandjale kirja. "Kirja sisu on konfidentsiaalne, aga seal on kogu info koos vastavate nimedega ning nüüd peab laeva juhtkond otsustama, mida edasi teha. Pall on nende väravas. Ma võin öelda, et tehtud ettepanek, mis olukorra lahendaks, oli suhteliselt kardinaalne," lisas ta.

Lemberi sõnul saab streigi välja kuulutada ametiühing. "Meie nägemusel ei ole alust streigi väljakuulutamiseks. Me oleme kirja koostanud ja ootame tööandja pöördumise ära. Kuna hetkel on kõik puhkusel, siis on asi ajaliselt nihkes," ütles ta.

Probleem kerkis Lemberi sõnul aasta tagasi. "Meile teadaolevalt tehti kõnealusele persoonile hoiatus. Vahepeal oli täielik vaikus, aasta aega polnud mingeid pretensioone. Tavaliselt sellised isikud, kes ei ole aru saanud, mis käitumine on töökeskkonnas sobilik, saadetakse koolitusele. Töötajad oma kirjas on taotlenud tema kohest vallandamist. Millega see asi lõppeb, ei ole teada," ütles Lember.