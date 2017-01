Viking Line'i Soome ja Rootsi vahet sõitvale laevale Viking Grace monteeritakse järgmisel aastal modernne rootorpuri.

Soome ettevõtte Norsepower rootorpuri aitab vähendada laeva kütusekulu soodsate tuuletingimuste korral kuni 20%, teatas ettevõte. Veeldatud gaasi ehk LNG küttel Viking Grace puhul tähendab see kuni 300 kütusetonni kokkuhoidu aastas.

Ettevalmistused purje paigaldamiseks juba käivad. 24 meetrit kõrge ja 4 meetrit lai puri ise monteeritakse Viking Grace'le järgmise aasta teises kvartalis.

Nn Magnuse efekti ära kasutav rootorpuri on täielikult automatiseeritud: see hakkab ise tööle, kui tuul on piisavalt tugev, samal ajal reguleerides peamasinate tööd.

Purje paigaldamise hinda osapooled oma pressiteates ei avaldanud.