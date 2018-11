Viking Line teenis väiksema käibe juures suurema kasumi

Kolmanda kvartali käive vähenes aastaga 2,8 protsenti, 152,3 miljoni euroni. Seevastu puhaskasum kasvas 3,1 protsenti, 16,6 miljoni euroni.

Ettevõte rõõmustas, et tänavu enam Viking FSTR ei seilanud Tallinn-Helsingi liinil, mis küll mullu suurendas müüki ja veomahtu, kuid ei toonud kasumit. Ettevõte kaebas, et Rootsi krooni nõrgenemine on avaldanud negatiivset mõju majandustulemustele.