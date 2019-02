Viking Line'i kasum pooldus

Aasta varem oli kasumiks samal perioodil 1,5 miljonit eurot. Käive kahanes 121,5 miljonilt eurolt 119,8 miljonile eurole.

Ettevõte kaebas 2019. aasta väljavaate osas, et teenuste alal on konkurentsisurve nii hindades kui mahtudes. Ka Rootsi krooni liikumine avaldab tulemustele mõju. Ettevõte on osa kasutatavast kütusest 2019. aastaks juba fikseeritud hinnaga ette ostnud, mistõttu on risk, et kütuse eest on ülemakstud. Ettevõte prognoosis, et tänavu tuuakse ära sama suur või suurem ärikasum kui mullu.