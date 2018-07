Viking Line'i laeval küpseb tõsine töötüli: ligi 50 töötajat kurdavad töökiusu üle

Väidetavalt on mõne töötaja jaoks situatsioon juba päädinud närvivapustuse ja depressiooniga. "Oleme ka pöördunud juhatajate poole laevas, kes on Soome kodanikud, aga nad ei tee midagi meie abiks. Seekord ka pöördusime EMSA poole lootes, et kui on üle 50 inimese allkirja andnud, ehk siis nüüd avatakse silmad ja tehakse midagi, aga ka sealt vaikus," öeldakse kirjas.

EMSA: inimesed kardavad

EMSA juht Jüri Lember kinnitas, et ametiühing teab olukorrast ja tegeleb ka aktiivselt selle lahendamisega. See pole aga lihtne. "Asja muudab meie jaoks keeruliseks see, et samal kollektiivil on ka mõnede teiste juhtkonna liikmetega konflikte olnud. Siin kirvega raiuda ei saa, sest inimesed ja nende töökohad on mängus," ütles Lember. Olukord on delikaatne.

"Inimesed on nii pelglikud, ja seda tuleks nüüd küsida Viking Line'i juhtkonna käest - midagi seal peab olema, vastasel juhul julgeks minna inimesed juhtkonna juurde. On ka kultuuride konflikt - enamus juhtkonnast on Ahvenamaa soomlased ja rootslased, mis muudab ka meie suhtlemise keerukamaks," märkis Lember. Tänagi kohtub Lember kahe töötajate usaldusisikuga, et olukorda arutada.

"Praegusel hetkel Viking Line teemat ei kommenteeri," ütles laevafirma kommunikatsioonijuht Christa Grönlund.