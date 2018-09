Viking Line’i toob 2021. aastal liinile uue kruiisilaeva

Traditsioonilisel teraselõikamise tseremoonial lõigatakse laeva esimesi terasplaate. Projekti raames tehti ulatuslikku inseneri- ja arendustööd eesmärgiga luua ainulaadne uue põlvkonna reisilaev. Koostööprojekti on kaasatud mitmed tarnijad Soomest ja Euroopast. Laev alustab tööd 2021. aasta alguses marsruudil Turu–Ahvenamaa–Stockholm.

Uus laev projekteeriti eesmärgiga pakkuda avarat ja takistusteta vaadet marsruudile jäävale saarestikule.

„Soovime oma külalistele pakkuda enneolematuid vaateid saarestikule. Meie ettevõtte juured on selles saarestikus ja me soovime, et see väljenduks ka meie tegevustes. Uuelt laevalt avanevad avarad vaated ning laeval on tunda mere kõikehaaravat kohalolu. Kasutame meie ainulaadse merekeskkonna kaitsmiseks uuenduslikke tehnoloogiaid. Tuleviku reisikogemus keskendub keskkonna hoidmisele ja mugavusele,“ selgitas Viking Line’i president ja tegevjuht Jan Hanses.

Uue laeva sisekujunduse autor on Rootsis tegutsev arhitektuuribüroo Koncept Stockholm. Koncept Stockholmi töö, mis kombineerib atraktiivselt Skandinaavia kergust ja mängulisust, jäi silma mitmete tuntud arhitektuuribüroode tööde seast. Sisearhitektide abiga püüab Viking Line ühtaegu tagada kruiisireisijate – nii lastega perede kui ka konverentsikülastajate – rahulolu ning vastata kaubavedude nõuetele. Projektis on võetud arvesse ka rahvusvaheliste reisijate vajadusi, kes võivad saarestikku kogeda esimest korda elus.