Viking Motorsist saab Peugeot' ametlik edasimüüja Eestis

Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtja Viking Motors alustab uuest aastast tegevust ametliku Peugeot müüjana Eestis. Seni on Tallinna Kaubamaja Grupp omanud Peugeot müügi õiguseid Lätis, teatas ettevõte börsile.

Peugeot maaletooja Baltikumis, KW Bruun Baltic OÜ ja Viking Motors AS on sõlminud uute Peugeot sõidukite edasimüügi ja volitatud remonditöökoja lepingud, mille eesmärgiks on tugevdada Peugeot positsiooni Eesti turul ja tagada veelgi kvaliteetsem klienditeenindus.

2019. aasta jooksul on kavas avada Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjale Tallinna Kaubamaja Kinnisvarale kuuluval kinnistul asukohaga Rannamõisa tee 1a, Tallinn Peugeot uute ja kasutatud autode müügi- ning teeninduskeskus. Kuni uue Peugeot keskuse valmimiseni tegeleb Viking Motors AS Peugeot müügi ja teenindamisega aadressil A.H. Tammsaare tee 53.

Autokaubanduse valdkond on Tallinna Kaubamaja Grupi äritegevuse strateegiliseks segmendiks alates 2007. aastast. Grupi autosegmendi 2016. a käive oli 82,6 miljonit eurot.