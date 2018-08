Viking XPRSile töötajaid vahendav firma: töötüli on tänaseks lahendatud, vihjekirjade saatja on nahaal

"Praeguseks on meie juhataja Liive Selberg tagasi tööl puhkuselt alates viiendast augustist ja käitub väga üleolevalt ja ebaviisakalt meiega. Tema kommentaarid on olnud, et küll te näete, me saame teada kes on need isikud, kes on selle kaebuse taga, ja siis on neil kõigil oma saatus käes ja võivad uut tööd otsima hakkata. Kas see on siis tõesti normaalne, kui meie ülemus meile nii ütleb. Ja pidevalt süüdistab meie endist ülemust, et jumala eest enda pealt see tuli kuidagi maha saada. Isegi kokkasid on hakkanud juba kiusama," seisab ühes viimases kirjas.

Kirjade saatja pole seejuures nõus Ärilehega kohtuma. Nii on raske öelda, kas ta esindab tõepoolest kõigi või isegi enamuse töötajate seisukohti. Siniorg väidab, et ei esinda.

"Olukord lahendati laeva peal. Sellega tegeletakse, igasugused psühholoogid jne...kui jätkuvalt tuleb kirju, siis see on täielik nahaalsus," ütles Siniorg.

Tema sõnul arutasid olukorda nii Viking Line'i kui Euro Worki esindajad koos ametiühinguga. "Otsustati [asi] tänapäevaselt lahendada, juhtimiskoolitused, rühmatöö spetsialistid käivad laeva peal," kirjeldas Siniorg.

Miks siis tuleb ajakirjanike postkasti endiselt vihjekirju? Kas kellelgi on isiklik solvumine? "Ilmselt. Arusaamatu," sõnas Siniorg.

Olevat nõudlik juht

Viive Selberg töötab tema sõnul Euro Worki jaoks edasi, kuid peab käima juhtimiskoolitusel. Siniorgi väitel on aga Selbergi "probleemiks" nõudlikkus. Tegu on staažika töötajaga, keda niisama lihtsalt ei vallandata "Ta on väga hea juht, sellepärast pole rahul alluvad, et peab liiga palju tööd tegema," märkis Siniorg irooniliselt.

Vihjekirjade saatja kiidab seejuures just endist juhti, kes olevat olnud töötajate vastu lahke. "Selberg üritab iga hinna eest meile kätte maksta ja kogu süüd ajada meie eelmise juhataja peale, kes kahjuks meie juurest lahkus, tema oli tõeline liider ja juht ja väga viisakas ja abivalmis meesterahvas, abistas kõiki osakondasid," sõnas ta.