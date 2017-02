Haapsalu vana jahisadama omanikud panid kümne aasta eest ostetud sadama ühe miljoni euroga müüki. Veskiviigi sadama nime kandev jahisadam konkureerib naabri Viktor Siilatsi Grand Holm Marinaga klientide pärast.

Kinnisvarabüroo Domus Kinnisvara müüb oma kodulehel ühe miljoni eurose hinnaga kinnistut Haapsalus Holmi tänav 14. Kinnistul asuvad jahtklubi hoone, suveterrass, elling ja kaid. Ostuhinnale lisandub kuulutuse andmeil veel ka käibemaks.

Veskiviigi sadamat haldab neljale ettevõttele kuuluv osaühing Haapsalu Vana Jahisadam. Suurim osanik on sadamas Aivar Reiviku ja Aivo Oorni ettevõte AS Volta. Sadama krundile on seatud ka 0,6 miljoni eurone hüpoteek Volta kasuks ja 234 000 eurone hüpoteek Nordea panga kasuks.

Ärimehed omandasid Haapsalu jahisadama kahjumiga maadelnud aktsiaseltsilt Haapsalu Jahtklubi 2007. aastal.

Kogu jahisadama tegevust on varjutanud tülid naabriga, mere poole jääva Grand Holm Marina nimelise sadamaga, mis kuulub Viktor ja Krista Siilatsi ettevõttele Evore OÜ. Tülide objekt oli Veskiviigi sadamasse pääsemiseks vajalik faarvaater, mis erastamisel Siilatsi sadamale mõõdeti.

Ka Siilats on üritanud oma sadamat müüa: 2014. aastal pani ta selle müüki samuti miljoni euroga. Toona kommenteeris Reivik miljonilist hinda, ajalehele Lääne Elu: "Unistada ju ikka võib."