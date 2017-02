Vilistlane: GAGi promotsiooni tehakse autoriõiguseid eirates

Salto Arhitektuuribüroo tegi Vana-Kalamaja 9 hoone rekonstrueerimiseks eskiisprojekti, mida kasutati ka ehitushanke teostamisel. Ehitushanke võitja Nordlin Salto AB-ga koostööst huvitatud ei olnud ja täna Salto AB selle

projektiga tegev ei ole.

"Mis on probleemne, on asjaolu, et promotsiooni teeb direktor Agur jätkuvalt kasutades Salto AB eskiisist tulenevaid illustratsioone, mis ei ole autoriõiguste regulatsioonidest ja heast tavast tulenevalt korrektne," teatas kooli vilistlane Märt Kõlli. "Vastavalt riigihanke tulemusele ei ole Nordlin kohustatud koostatud eskiisi arvestama ja tulemiks võib olla sootuks erinev, tulenevalt eelarvest ja ehituskoosolekutel sõlmitavatest kokkulepetest."