Viljandi ettevõte motiveerib töötajaid lisaks palgale veel palju muuga

Ärileht käis külas Viljandi linnas tegutseval innovaatilisel ettevõttel Cleveron, täpsemalt selle ühel omanikul Arno Kütil. Nii maailmas üldiselt kui Tallinnas on teada, et IT-ettevõtted võitlevad talentide pärast pakkudes erinevaid lisamotivaatoreid. Olgu selleks siis tasuta söök, jook, massaaž töö ajal või midagi muud. Mõned lisad on saanud selles sektoris lausa tavaliseks, ilma milleta üks nutikas ettevõte tegutseda ei saagi. Mida pakub oma töötajaile Cleveron?

Arno Küti sõnul on nende motivatsioonipakett tunduvalt laiem kui vaid keskmisest kõrgem palk.

„Lõuna on meil tasuta, külmkappides on süüa-juua - võta, kui vaja. Tööaeg ei ole meil üheksast viieni - sest mõni on õhtu-, mõni hommikuinimene. Ainult mõnel pool ei saa seda rakendada, näiteks tootmises ja laos. Peale tavapuhkuse on meil üks nädal tasutud puhkust kevadel ja üks nädal sügisel. Kes tahab lapsi kooli saata, kes kevadel akusid laadida. Sportimist toetame 40 euroga kuus, mittesuitsetaja pakett toob 40 eurot veel juurde," toob ta välja.

Tihti ei ootagi töötaja tööandjalt raha või tasuta sööki-jooki, oluline on paindlik töögraafik. Seda hindavad eriti tööturule sisenevad noored. Teemast oli juttu ka viimasel Tööandjate Keskliidu konverentsil „Tuulelohe lend"

„Sellega peab arvestama, muidu lähevad andekad inimesed ära. Veneaegne ülalt alla käsuliin ei tööta. Loominguline inimene nagu insener ja IT-inimene ei pea meil isegi kogu aeg majas olema. Ta käib metsas seenel, pea töötab ja tuleb sealt geniaalse ideega tagasi. Tagumikutundide eest ei ole mõtet maksta," rääkis Kütt.

Kõige parem on aga see, kui töötajat motiveerib töö ise. Kütt usub, et Cleveron on nutikatele inimestele väga hea koht, sest siin saab tõepoolest leiutada.

„Algus oli keeruline (Viljandis - toim), kui meid ei teatud. Nüüd soovivad erialaspetsialistid ise siia tulla. Paljudes tarkvarafirmades tehakse allhanketöid, aga siin käib leiutamine. Ise mõtleme välja, ise katsetame. See on loominguline töö. Osale tegijatele ei meeldi kirjutada kolm aastat programmijuppi, mille ülesanne on ühes mängus ahvi saba liigutada. Siin liiguvad päris asjad," tõi Kütt välja.

