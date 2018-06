Viljandi loodab "kalevipojad" perede juurde tagasi tuua

EAS toetab üle kahe ja poole miljoni euroga Mäeküla tööstuspargi arendust Viljandimaal. Pargist loodetakse kahtesadat uut töökohta.

EASilt Viljandimaa suurima toetuse saanud projekti raames eraldati vallale 2 676 713 eurot Mäeküla Tööstuspargi arenduse II etapi läbiviimiseks. Viljandi abivallavanem Ene Saar ütles Ärilehele, et plaanis on välja arendada 33 hektarit infrastruktuuri - teid, trasse, sideliine, kommunikatsiooni ja kütet. Eesmärk on meelitada ettevõtjaid ja tekitada valda uusi töökohti.

Projekt peaks looma soodsa pinnase tervelt kahesajale uuele suurema lisandväärtusega, ehk piirkonna keskmisest suuremat palka pakkuvale töökohale. Saar loodab, et nii suudetakse praegu Soomes töötavad mehed perede juurde tagasi tuua.

Tööstusparki plaanivad asuda näiteks kalakasvatusega tegelev Cleveras OÜ ja päikeseelektrijaama planeeriv Footonvolt OÜ. Saare sõnul on seni koostööd tehtud 10 ettevõttega. Suuremad ettevalmistused projekteerimisest ehitusloa taotlemiseni peaksid ühele poole saama hiljemalt märtsiks.