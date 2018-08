Viljandi tuntuim söögikoht sulgeb talveks uksed. Omanik: oleme kuus aastat peale maksnud, head töötajat ei leia ka suure raha eest

kohvik Fellin Viljandis Foto: Birgit Püve

"Kui söögikoha palgafond peaks moodustama keskmiselt 30% kuludest, siis meil on see 50%. Peakokad küsivad 3000 eurot kätte, tavakokad tuhat eurot. Ega alla tuhande euro ei viitsigi enam väga keegi tööd teha," loetleb Viljandi tuntuima kohviku Fellini juht ja omanik Merit Berzin põhjuseid, miks kuus aastat üheks Viljandi turismimagnetiks olnud restoran alates septembrist kuni järgmise aasta suveni uksed kinni paneb. Kõik kuus aastat on söögikoht kahjumis olnud.