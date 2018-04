Vilkale metsamüügile annavad hoogu poliitikud ja roheaktivistid ning see on ohtlik

Eestis on üle 100 000 erametsaomaniku, kellest suur osa on füüsilised isikud ja väiksemad perefirmad. Viimastel aastatel on suundumus, et väikemaaomanikud müüvad oma maa suure rahakotiga firmadele või fondidele. Eesti erametsaliidu juht Mikk Link ütleb, et liidu sõnum on alati olnud üks: ära müü oma metsa, majanda seda ise. Samas on igal omanikul õigus teha oma metsaga seda, mida soovib.