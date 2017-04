Viru haigla müüb 100 000 eurot maksvat üliluksuslikku 7. seeria BMW-d. Kes sellega sõitis?

Autode müügikuulutuste portaali on ilmunud müüki luksuslik seitsmenda seeria BMW, mis maksab 109 000 eurot. 4,4 liitrise mootori ja 330 kilovatise võimsusega auto puhul pole ka sisustuses kokku hoitud - nahkistmed, erinevad ekraanid nii ees- kui tagaistmetel jpm. Üllatavaks teeb selle kuulutuse see, et auto omanikuks on aktsiaselts Viru Haigla.

Kuigi Viru haigla on erahaigla, mis kuulub 1Care Grupp OÜ kaudu soomlasele Vesa Silaskivile, toimetab see haigekassa lepingute alusel (alla poole sissetulekutest on haigekassa teenused) ning koostööpartnerina ning seesugune sõiduk on ükskõik millise firma autopargis muljetavaldav.

Haigla tegevjuht Meelis Kukk möönis hiljem saadetud kommentaaris, et tegemist on ametist lahkunud Viru Haigla nõukogu esimehe Arvo Antropovi (26) poolt kasutatud sõidukiga, mille kasutamise kulud kattis kokkuleppe alusel antud Antropov ise, mitte Viru Haigla. "Viru Haigla soovib nüüd sõiduki liisinglepingu lõpetada ning tegeleb seetõttu sõiduki müügi kui eelistatud ning soodsaima lahendusega," ütles Kukk. Nüüd kui nõukogu liige on ametist läinud, peab haigla juhatus siiski autot ülal pidama ja maksma kõrgeid liisingmakseid kuni mahamüümiseni.

Miks pidi aga Viru Haigla enda nimel nõukogu esimehele auto - ja eriti luksusliku ning tutt-uue masina - liisima? "See oli omanike otsus ja nõukogu heakskiidetud. Ma ei oska rohkem midagi öelda. Autol on ostuhuvilised olemas ja püüame selle nüüd enne uut liisingmakset maha müüa," rääkis Kukk. "Eks see kõik väljub meie igapäevatööst, et me nüüd sellega tegelema peame."

Ta kinnitas, et haigla juhatuse käsutuses on samuti ametiautod, millega tehtud töösõidud hüvitatakse, kuid kindlasti on need "oluliselt tagasihoidlikumad", rõhutas Meelis Kukk.

2015. aastast Viru Haigla nõukokku kuulunud 26-aastane Arvo Antropov kuulub ka näiteks haiglale kuuluva Karell Kiirabi nõukokku. Haigla nõukokku kuulub ka teine Arvo Antropov (81), kes on Lääne-Virumaal tuntud endine piiritusetööstur.