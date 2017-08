Viru hotelli juht: kallim alkohol ei peleta Soome turiste eemale

Soomlane Klaus Ek, kes alates juuni lõpust Viru hotelli juhatab, rääkis Ärilehele oma esimeses kohalikule meediale antud intervjuus, mis on tema arvates Eesti turismi tugevused ja nõrkused ning miks soomlased hinnatõusust hoolimata ikka ja jälle Tallinna külastavad.

Klaus Ek, olete nüüd juba arvestatava aja Tallinnas olnud, mis on teile paari kuu jooksul Sokoteli tegevjuhi kohal silma hakanud, mis on teid kõige rohkem üllatanud?

Sattusin siia just turismihooaja alguseks. Üllatas see, kui tugev on turismivaldkond ja kui hästi see on arenenud. Tallinn on ka laiemalt väga tugevalt arenenud. Soomlasena olen siin varem turistina käinud ja siinset turismi kõrvalt vaadanud. Siin tööl olles üllatas, kui palju turiste Tallinnas käib. Turismipakkumisi on väga palju juurde tulnud. Restoranide ja baaride rohkus hämmastab – vanalinnas on peaaegu iga kivi all huvitav baar, restoran või kohvik peidus. Osatakse turistidele ootuspäraseid asju pakkuda.