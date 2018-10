Viru-Nigula otsustab, kas algatada uuringuid tselluloositehase planeerimiseks

Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul selgub uuringute käigus, kas karjääridest välja pumbatavast veest piisab tehase pikaaegseks ja stabiilseks varustamiseks, vahendasid ERR-i teleuudised.

Vallajuhi Einar Vallbaumi sõnul sobiks peale Aru karjääri tehase asukohaks ka Kunda mereäärne tööstusala.

Riigihalduse minister Janek Mäggi pikendas Est-For Investi puidu-rafineerimistehase eriplaneeringu lõpetamise eelnõule vastamise tähtaega 3. novembrini.

Eesti Päevaleht kirjutab, et tselluloositehase uuringud võivad ka Pärnult ja Häädemeestelt heakskiidu saada ning omavalitsuste juhid on selle poolt, et uuringuid tuleks lubada, volikogud kogunevad lähiajal.