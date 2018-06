Viru-Nigula vallavanem tselluloositehase vedajatele: kutse on endiselt jõus, tulge meile üle!

Vallavanem Einar Vallbaum ütleb, et maikuine kutse on endiselt jõus - Est-Fori tselluloositehas võiks tulla hoopis Viru-Nigulasse, kus suurt rahva vastuseisu kartma ei pea.

"Loomulikult, ikka kutsun - pakun neile torti, tulge ja hakake asjaga pihta, aga nemad punnivad seal [Tartumaal]. Poisid, tulge Kundasse üle - nagu filmis öeldakse, saate kõhu täis ja jõuluks koju," muheles Vallbaum.

Vallavanema sõnul pole Viru-Nigula ehk päris sama hea koht kui Tartu ümbrus, aga vahe pole suur. "Logistiliselt 150 kilomeetrit siia-sinna, see pole tähtis - meil on autoteed, Kundasse tuleb raudtee sisse. Eks ikka tahetakse kõige paremat, aga vahest tuleb elus maasikat süüa, mis pole üleni punane, vaid üks pool on valge," rääkis Vallbaum.

Ka ei ole tema sõnul karta suurproteste, nagu Tartus. "Meil on inimesed tööstusega harjunud. Estonian Cell hakkas Lõuna-Eesti poolt tulema ja lõpuks jõudis siia. Kuhugi teda ei tahetud," tõi mees näite.