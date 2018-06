Viru värava tornile otsitakse üürnikku

Tallinna Kesklinna valitsus otsib avaliku kirjaliku enampakkumise teel üürnikku Viru värava tornis (Viru tn 26a) asuvatesse äriruumidesse.

Kesklinna vanem Vladimir Svet selgitas, et kokku antakse üürile kaks ruumi - esimesel korrusel asuv äriruum pinnaga 25,2 m2 ja teisel korrusel asuv äriruum pinnaga 23 m2. Ruumid antakse üürile viieks aastaks jaekaubanduse või toitlustuse jaoks.

Seejuures on oluline silmas pidada, et kohapeal toitu valmistada ei saa. Üüri alghind on 2000 eurot kuus.

Üürnik kohustub teostama esimesel kahel kuul oma raha eest ruumide säilitamiseks vajalikud hüdroisolatsioonitööd hoonest väljas ja sisemised elektri- ja sanitaarremondi tööd, korraldama äriruumide hooldamise, tagama äriruumide ja Viru värava torni ümbruse heakorra ning sõlmima lepingud kommunaalteenuste osutajatega.

Pakkumused saab esitada linnavara osakonnale (Nunne tn 18, III korrus tuba 304) kinnises ümbrikus hiljemalt 27. juuniks 2018 kella 12.00-ks. Pakkumuste avamine algab 27. juunil 2018 kell 12.15 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis.

Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.