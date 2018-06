Visa maksekaartidega tasumine on kogu Euroopas häiritud

Visa kinnitusel hakkasid häired täna õhtupoole vähenema, kuid pole veel siiski täielikult kadunud. Häirete põhjus on seni teadmata.

Sularahaautomaatidest raha väljavõtmisel probleeme ei ole.

Teise pangakaarditeenuse pakkuja MasterCardi kinnitusel töötab kõik tõrgeteta.

SEB kommunikatsiooni ja turunduse juht Silver Vohu kinnitas Delfile, et Visa kaartidega maksmine on häiritud ka Eestis. Tema sõnul enamik Eesti pankade väljastatavaid kaarte on MasterCardilt, mistõttu enamikku klientidest Visa probleemid ei puuduta.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.

— VisaNewsEurope (@VisaNewsEurope) June 1, 2018