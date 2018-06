Vishen Lakhiani: traditsioonilised ülikoolid on juba paari aasta pärast mõttetud

Malaisias sündinud, USA-s arvutiinseneriks õppinud ning pangalaenude, investorite ja muude toetusteta oma firma üles ehitanud Lakhiani sõnul peaksid traditsioonilised ülikoolid olema juba paari aasta pärast mõttetud. Ainsana suudab Mindvalleyle konkurentsi pakkuda Ivy liiga ehk kaheksa Põhja-Ameerika ülikooli: Brown, Columbia, Cornell, Darmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton ja Yale. Me kõik tahame olla edukad, paljud unistavad 100 miljoni dollarilise käibega rahvusvahelise firma loomisest, aga kõigil see ei õnnestu, isegi kui äriplaan võib olla vinge. Lakhiani kinnitab, et edu alus on eneseareng, võime kahelda kõiges, mida oled seni õigeks pidanud, ja otsustavus lasta lahti kõigist sind seni kammitsenud piirangutest. Sellest on eestlannaga abielus olev Lakhiani kirjutanud ka New York Timesi bestselleriks saanud raamatu „Erakordse elu kood”. Ta on tunnistatud Amazoni kõige populaarsemaks autoriks.

Lakhiani edu on tulnud arengu kaudu, aga selleni viis teda üsna karm elu. Pärast ülikooliõpinguid ja lühikeseks jäänud tööd Microsoftis kolis ta idufirma asutamise mõttega Silicon Valleysse. See langes aega, mil 2000. aastal lõhkenud internetimull jättis IT valdkonnas tööta 14 000 inimest. Lakhiani tööotsimistaotlustele ei vastatud ja kui lõpuks üks firma seda siiski tegi, võttis ta pakkumise kiiresti vastu, ehkki ei teadnud müügist midagi. Esimestel kuudel vaevu 2500 dollarit teenides hakkas ta otsima koolitusi, mis mõtted igavalt müügitöölt kõrvale viiksid, ja jõudis meditatsiooni ja intuitsiooni teemani. Tema müügitulemused paranesid märgatavalt ja ta suunati New Yorgi kontorisse. Huvi enesearengu vastu suurenes, samuti soov seda teistelegi õpetada. Müügitööst loobudes asutas ta Mindvalley.