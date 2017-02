VKG endine juhatuse esimees Priit Rohumaa küsis sotsiaalmeedias Varuli advokaadibüroos valminud Eesti Energia auditit kritiseerides, mis ajast on ressursiäris altkäemaks see, kui sa saadavat tulu kohaliku piirkonnaga jagad.

"Kui see on advokaatide ja Eesti Energia uue juhatuse poolt lastud 400+ lk aruandesse sisse jätta, siis see on ikka hale asjatundmatus. Mis puutub juhatuse tegevusse, siis see ongi ju pidev riskide võtmine. Kui kõiki riskijuhtide poolt toodud punkte kohe ette sisse arvestada, siis ei oleks võimalik ühtegi arendust ette võtta ja üle jääks ainult firma likvideerimine," nentis Rohumaa.

Ärileht kirjutas, et Eesti Energia Enefit 280 õlitehast ehitati kahjuliku lepinguga ja auditist selgus isegi võimalik altkäemaksukahtlus.

Juhatuselt pole võimalik tekitatud kahju välja nõuda, sest kõik teod on seaduste järgi aegunud. Positiivsena möönab analüüs, et õlitehas võib kõigest hoolimata siiski kasumlikuks kujuneda.