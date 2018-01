VKG tahab jälgida oma töötajate vererõhku ja pulsisagedust

Viru Keemia Grupp (VKG) tahab hakata oma töötajaid elektrooniliselt kontrollima, et vältida õnnetusjuhtumeid ja nende tööaega tõhusamalt ära kasutada, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

20. ja 21. jaanuaril Tallinnas toimunud arendusmaratonil "Tark tööstus" rääkis VKG esindaja ideest luua rakendus, mis võimaldaks ettevõttel oma töötajate, eriti kaevurite pulsisagedust ja vererõhku jälgida, et teha kindlaks, ega nad tööajal ei maga, kirjutas ERRi venekeelne uudisteportaal.

Toetust see idee arendusmaratonil ei leidnud, kuid ettevõte ei kavatse seda kõrvale heita.

"Seda ideed ei maksa ainult une aspektist vaadata. Ausalt öeldes on une teema kontekstist välja rebitud. Selle rakenduse keskmes on eelkõige meie töötajate ohutus, see on meie jaoks prioriteet number üks," kommenteeris VKG pressiesindaja Irina Bojenko.

Ta lisas, et ohutuse tagamiseks ja parandamiseks kasutatakse üha enam kõrgtehnoloogilisi lahendusi ja ka VKG püüab selles suunas liikuda.

Bojenko sõnul võivad südame löögisageduse ja vererõhuandurid olla kasulikud näiteks maa all töötavate kaevurite jaoks, sest samal ajal töötab ühes vahetuses sadakond inimest, kes on sageli üksteisest üsna kaugel. Maa all on töötingimused teistsugused nii müra kui vibratsiooni poolest ning ka õhurõhk tõuseb laskumisel. Kõik see mõjutab südame löögisagedust ja vererõhku.

