Võidusamba autor: las noored rulatavad!

Võidusamba üks autoreid Rainer Sternfeld rääkis, et ei ole mõistlik keelata noortel samba jalamil rulatamine, kuid selleks võiks luua paremad tingimused.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on algatanud võidusamba jalami korrastuseks ja kaitseks kaks riigihanget. 72 179,52 euro eest vahetatakse välja kahjustada saanud graniitkiviplaadid, renoveeritakse isteastepinda ja remonditakse kaldteed.

Lisaks toimub hetkel riigihange, et paigaldada maapinnast kõrgemal asuvatele graniitplaatidele rulatõkked.

Tõkete alad on märgitud punasega RKAS

Võidusamba territooriumi taastamistööd kestavad oktoobri lõpuni.

Noorte rulatajate takistamisele on vastu seisnud Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid ja sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra.

Samuti ei poolda rulatajate keelamist Rainer Sternfeld, kuid toonitab, et maapinnast kõrgemal, pärgade asetuseks mõeldud alal, ei oleks tõesti sobilik rulatada. "Aga ma ei näe, miks on vaja keelata või piirata noori," rääkis ta. "Pigem võiks piirkonda arendada nii, et noortel oleks seal veel parem vaba aega veeta. Kui hakata inimesi keelama, siis see tekitab ainult trotsi ja kas seda on siis vaja? Me oleme kõik noored olnud, las nad rulatavad."

RKAS-i kommunikatsoonijuht Madis Idnurm selgitas, et tervet võidusamba ees olevat ala polegi plaanis piirata. Muret valmistavad just maapinnast kõrgemal asuv pärgade asetusala ja istepinnad, mille graniitplaate rulatajad kahjustavad.

Katkised graniitplaadid RKAS

"RKAS ei ole senini rikutud poleeritud graniidist kiviplaate asendanud, küll aga on mõned aastad tagasi Võidusamba jalamit katvate plaatide ääri parandatud. Paraku rikuti plaatide servad mõne nädala jooksul uuesti ära. Kuna olemasolevaid kiviplaate ei ole võimalik enam taastada, siis asendatakse need uutega ning neile paigaldatakse ka edasist kahjustamist tõkestavad piirdeliistud. Poleeritud pinnaga kiviplaatidele paigaldatava piire on 1 cm kõrgune, 1,6 cm laiune ja 16 cm pikkune roostevabast terasest valmistatud metallist. Kasutatavad lahendused ja tegevuskava on väljatöötatud koostöös Võidusamba territooriumi arhitekti Kersti Lootusega," rääkis RKAS-i kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.