Valio Eesti AS-i tegevdirektor Maido Solovjov rääkis eile, kuidas seisis hiljuti poesabas ja nägi, et järjekorras temast tagapool olnud kliendil oli korvis kümme pakki võid. See on järjekordne märk nn võikriisist, mille on põhjustanud mitu tegurit. Tegelikult ei olegi tegemist niivõrd kriisi, kuivõrd uue reaalsusega.