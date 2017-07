Võimalik vaid Aafrikas. Tansaania esitas kullakaevandajale pööraselt suure arve

Aafrika riigi Tansaania valitsus esitas kullajaevandusfirmale Acadia Mining maksunõude, mis oleks võrdne ettevõtte 200 aasta käibega.

Selle riigi ainukullakaevandaja peab maksma 40 miljardit dollarit makse ja 150 miljardit dollarit viivisintresse ja trahve ehk kokku 190 miljardit dollarit, teatas eile Londoni börsil noteeritud ettevõte.

See peaks katma riigile Bulyanhulu ja Buzwagi kaevanduste aladeklareeritud eksporditulu aastatel 2000 kuni 2017, kirjutab Bloomberg.

Et panna summad perspektiivi, siis USA käibelt 30 suurfirmat maksid USAs 12 kuu jooksul tulumaksu 117 miljardit dollarit, kirjutas Forbes USA suurettevõtete tulumaksukoormusest.

Acadia kinnitas taas, et on deklareerinud kogu saadud tulu. Aktsia kukkus Londonis eile ettevõtte teate järel 21 protsenti ja maksab nüüd vähim alates 2016. aasta jaanuarist.

Nõue on värskeim kole pööre Tansaania valitsuse ja ettevõtte tülis. Märtsis keelas Tansaania töötlemata kulla- ja vase ekspordi, mis läheb Acadiale maksma päevas miljon dollarit saamatajäävat tulu. Olukord halvenes, kui valitsus süüdistas, et ettevõte tegutseb Tansaanias üldse illegaalselt ja ei maksa makse.

Juunis vahistasid Tansaania võimud ettevõtte kaks juhti ning politsei on küsitlenud ka ettevõtte töötajaid.

Acadia teatas, et vaidlused Tansaaniaga on vähendanud ettevõtte rahajäägi mulluselt 318 miljonilt dollarilt 176 miljonile dollarile. Ettevõte teatas, et kui olukord ei lahene, on nad sunnitud selle kvartali lõpus sulgema Bulyanhulu kaevanduse.

Mullu oli Acadia käive 1,05 miljardit dollarit võrreldes 2009. aasta 7,7 miljardi dollariga.