Võimalik vaid USAs. Kuidas 11 miljardi dollarise kasumiga ettevõte maksab null dollarit tulumaksu?

Kahtlemata polnud läinud aasta Amazonile halb, kuid tulumaksu USA president Donald Trumpil korduvalt säutumisohver ei maksa. Alles 2017. aastal oli Amazoni puhaskasum 5,6 miljardit dollarit.

Sellise järelduseni tuli USA maksunduse ja majanduspoliitka instituut uurides Amazoni börsiteateid. Et Amazonil on tagasi saada 129 miljonit dollarit enammakstud tulumaksu, on ettevõtte efektiivne tulumaksumäär miinus üks protsenti. Üldiselt on USAs föderaalne ettevõtete tulumaksumäär 21 protsenti.

Föderaalset tulumaksu ei maksnud ettevõte ka 2017. aasta eest.