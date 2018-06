Võimalik vaid Venemaal: statistikaamet leidis riigi tööstuses ootamatult kasvu

Lõviosa kasvust andis töötleva tööstuse näitajate korrigeerimine. VTB kapitali peaökonomist Aleksandr Isakov tõdeb,et tõenäoliselt vaatab Rosstat ümber ka eelmise aasta majanduskasvu numbrid.

Majandusminister Maksim Oreškin selgitas Vedomostile, et ümbervaatamisse andsid peamise panuse väike- ning keskmise suurusega ettevõtete aastaaruanded ning täpsustati ka suurettevõtete statistikat. Ministri sõnul toob see kaasa ka sisemajanduse kogutoodangu (SKT) näitajate olulise ümbervaatamise. Tema sõnul võis tegelik eelmise aasta majanduskasvu number olla isegi üle 2%. Seni on statistikaamet kasvunumbriks andnud 1,5%.

Vedomosti kirjutab, et kokkuvõttes andis statistika täpsustus sellise tulemuse, et Rosstati andmed langesid kokku majandusministeeriumi eelmise aasta keskel tehtud prognoosidega.

Loe veel

Loko-investi analüüsi osakonna juhis Krill Tremasovis Rosstati uued numbrid usaldust ei ärata, sest näitajate kahekordistamine ilma metoodika muutuseta pelgalt andmete põhjal on arusaamatu. Tema sõnul on kas kogu tööstuse arvestamise metoodika alates algandmete kogumisest vale või on tegemist statistika manipuleerimisega.