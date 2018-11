Võitlus Läti ravimifirma pärast: surnud omaniku pärijatel ei õnnestunud mehe tütart lahti kangutada

Aktsionärid ei olnud nõus ettepanekuga kutsuda nõukogust tagasi Martinš Kriekis, Irina Malõgina, Pavel Rebenok ning Daina Sirlak ning anda Rebenok, Malõgina ning Kriekis koos ettevõtte juhatuse liikme Oleg Grigorjeviga kohtusse.

Samuti lükkasid aktsionärid tagasi ettepaneku muuta Olainfarmi põhikirja nii, et juhatus oleks sunnitud rea küsimuste, näiteks suurte varade ostu otsustamiseks saama nõukogu heakskiidu.

Pärast Olainfarmi suuromaniku, Läti ühe rikkama ärimehe Valeri Malõgini surma mullu detsembris, tekkisid tema tütre Irina Malõgina ning teiste pärijate vahel ettevõtte edasise arengu osas erimeelsused. Eilne aktsionäride koosolek kutsuti kokku Malõgini tütre Niki Saveljeva ning surnud omaniku endise abikaasa Signe Baldere-Sildedze ettepanekul, kes on MAlõgini noorema tütre Anna Emilia Malõgini eestkostjad. Aktsionäride koosoleku kokkukutsumist põhjendasid nad sellega, et aktsionäride osalemist Olainfarmi juhtimises on ebaseaduslikult piiratud ning sellega ettevõttele kahju tekitatud.

Septembris lahkus Baldere-Sildedze ettevõtte nõukogust kinnitades, et ei saa teiste nõukogu liikmetega koostööd jätkata.

Baldere-Sildedze ja Saveljeva pöördusid ka õiguskaitseorganite poole väites, et ettevõte on pahatahtlikult üle võetud.

Malõgini asutatud Olainfarm on Läti üks suuremaid ettevõtteid. Firma todoetud ravimeid eksporditakse üle 50 riiki. Malõgini surmateate mõjul langes aktsia hind päevaga üle 6 protsendi.