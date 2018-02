Võlakirjakuningas otsustas ootamatult haruldaste markide kogu müügi kasuks

Investeerimisguru Bill Gross, keda ka võlakirjakuningaks nimetatakse, otsustas ootamatult taas müüa osa oma hiiglaslikust haruldaste markide kogust, kirjutab Handelsblatt.

Septembris Siegel Auction Galleries müügile tulev esimene osa USA haruldaste markide kollektsioonist võib sisse tuua 9,1 miljon dollarit, kirjutab WSJ.com.

Seekord müüakse USA margiharuldusi. „Siit võib tulla müügirekord,“ ütles oksjonimaja juht Scott Trepel.

Üks 1869. aastast päris 24-sendiste markide plokk on hinnatud miljonile dollarile. 1851. aasta Hawaii margi algväärtus on 750 000 dollarit.

73-aastane Wall Streeti ikoon on aastaid oma margikogu müünud.

Teiste suurte margikogude raames on ta varem müünud näiteks tembeldamata Briti (mis on ühtlasi maailma) esimese margi musta penni 24-ploki 2007. aastal miljoni dollari eest. Mauritiuse kahe pennise margiga ümbriku eest maksti 80 000 dollarit ja Soome esimese 1866-aasta margipaari eest, kus kaks marki olid tükitud teine teistpidi, maksti 260 000 dollarit.

2007. aastal müüs ta Briti haruldaste markide kogu 10,5 miljoni USA dollari eest.

„See oli üle ootuste,“ ütles ta Bloombergile. „Neljakordne kasum – parem kui aktsiaturg.“

Ta ostis antud margid valdavalt alates 2000. aastast umbes 2,5 miljoni dollari eest.

2005. aastal sai Gross tuntuks sellega, et vahetas kolme miljoni dollari eest ostetud tagurpidi trükitud lennukitega USA markide nelikploki USA haruldaseima margi vastu, milleks on ühe sendine 1868 sinise Z Grill-margi vastu. See oli ainus mark USA 19. sajandi mark, mis oli tema kogust puudu. Sellest margist on teada ainult kaks eksemplari, millest üks on muuseumieksemplar. See tähendas, et peale muuseumi ja Grossi ei ole mitte kellegi võimalik saada kokku täieliku USA 19. sajandi margikogu.

Bill Grossi USA haruldane USA margikogu oli avalikkusele vaatamiseks 2006. aastal Washingtonis toimunud maailma filateelianäitusel.

Ajakirja Forbes andmetel ulatub Grossi rikkus 2,5 miljardi dollarini. Gross kulutas alates 1990ndate algusest haruldaste markide ostmisele enam kui sada miljonit dollarit, uurides enne haruldaste markide ajaloolisi hindu, konstrueeridest oksjonikataloogidest saadud andmetest aegread, nagu ta analüüsib võlakirju. Tema jaoks oli otsustava tähtsusega osta marke hästi.