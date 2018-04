Võlakoormuse vähendamiseks peab Euroopa kiiremini kasvama

Ainuüksi Saksamaa osa euroliidu sisemajanduse koguproduktist küündib 30%ni. Koos Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaaniaga annavad neli suurriiki kokku 75% eurotsooni majandusest. Arvestades Euroopa riikide tihedaid majandussuhteid, ei saa muidugi ka väikeriikide majanduskasv suurtest liialt erineda. Negatiivsetest üllatustest on meedias ehk enim tähelepanu pälvinud Saksamaa tööstustoodangu 1,6%ne langus tänavu veebruaris võrreldes jaanuariga. Kasutades võrdlusbaasina eelnevat kuud, lõpetas Saksa eksport kasvamise juba detsembris. Aastavõrdluses on nii eksport kui tööstustoodang endiselt tõusuteel, kuid 2017. aasta viimase kvartaliga võrreldes on kõigi nelja suurriigi tööstuse kasv siiski aeglustunud.

Lisaks reaalsele tööstustoodangule, näitavad majandusolukorda varasemast halvemas valguses ka ettevaatavad kindlustundenäitajad. Euroala tööstusettevõtete ostujuhtide kindlustunde­indikaator on langenud eelmise aasta lõpu 61 punktilt 56 punktini tänavu aprillis. Oodatavat tootmismahtude kahanemist indikeeriks siiski alles alla 50-punktine näitaja ja ajaloolises mõttes oligi eelmise aasta lõpu tase äärmiselt kõrge. Saksamaal jälgitav majandusanalüütikute ootuseid lähitulevikule peegeldav ZEW indeks on langenud aga madalaimale tasemele alates 2012. aastast.

Loe veel

Vähemasti kindlustundenäitajate halvenemist võib n-ö päris probleemide asemel põhjendada maailmapoliitikas toimuvaga. Euroopa ja eriti Saksamaa majandus on väga sõltuv maailmakaubanduse tõrgeteta toimimisest ja mõistetavalt põhjustab USA ja Hiina vahel puhkenud tariifisõda muret homse päeva osas. Kui piirangute kehtestamiseks piisab ka vaid kahe riigi vahelisest kaubavahetuse tasakaalustamatusest, on Saksamaa mullune 264 miljardi suurune jooksevkonto ülejääk vääramatu argument. Kuigi Euroopa on hetkel jäänud otsestest tollidest puutumata, julgustab tänane keskkond protektsionistlikke poliitikuid üle maailma. Paljuski on Euroopa eksportööre aidanud aga just arenevate turgude suurem nõudlus.

Pehmete tegurite kõrval ei saa enam kuidagi mööda vaadata ka euro vahetuskursist

Koos majanduskasvu kiirenemise ja oodatava suunamuutusega rahapoliitikas, on euro liikunud teiste valuutade suhtes tugevnemise teel juba eelmise aasta algusest saadik. Kui varem avaldati imestust, kuidas kallima euro kiuste eksport aina suureneb, tuleb aduda, et väliskaubandus ei reageeri kursimuutustele päevapealt. Võrreldes 2017. aasta jaanuariga on euro maailma kaubavahetuse seisukohalt kõige olulisema rahaühiku, USA dollari, vastu tugevnenud juba 17,5%, mis on ilmselgelt ostuotsuse langetamisel argument. Seetõttu võib eeldada, et keskpangas jälgitakse euroala lähikuude majanduskonjunktuuri tavapärasest veelgi tähelepanelikumalt.

Eesti peamiste ekspordipartnerite juures Soomes ja Rootsis on seis siiski hea. Stockholmi korterihinnad on Valueguard’i HOX indeksi põhjal langenud tipust 10% ehk 2015. aasta tasemele, kuid nüüdseks tundub olukord olevat stabiliseerunud. Riigis tervikuna on muutus veelgi väiksem. 2015. aasta tasemele on langenud ka väljastatud ehituslubade arv, mis turukonjunktuuri Eesti eksportijate jaoks küll mõnevõrra muudab. Mullusest veidi aeglasem on ka tarbimise kasv: kui 2017. aastal suurenes Rootsi jaekaubanduse müük püsihindades keskmiselt 2,3% võrra, siis tänavu jaanuaris-veebruaris 1%. See-eest on hoogustunud tööstustoodangu ja ekspordi kasv. Ekspordikasv küündis aasta alguses kahekohalise protsendini ka Soomes, kuid mulluste rekordnumbriteni kasvutempo siiski ei jõudnud. See-eest on varasemast kiiremini tõusmas põhjanaabrite tarbimiskulud.

Euroopa pikaajalised probleemid ei lahene võlakoormust vähendamata