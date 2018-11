Võlausaldajad nõuavad Weekendi festivali korraldajalt 140 000 eurot

Ajaleht tõi välja, et Weekendi ning Rockfesti korraldaja maksmata võlgu nõuavad sisse inkassofirmad.

WKND Festival Oy netokäive oli eelmisel aastal umbes 9 miljonit eurot ning kasum 75 000 eurot.

Festivalide korraldamise eest vastutav Tomi Lindblom kinnitas väljaandele Rumba, et Talouselämä välja toodud summa ei vasta tõele, sest suurem osa sellest võlgnevusest on juba klaaritud, st kas makstud või maksimise osas kokkuleppele jõutud.

Ta tõdes, et üleval on üks arve, mille suuruse osas on osapooled eri meelt. “Arvel oleva summa osas on erimeelsused, kuid me klaarime need,” lausus Lindblom.

Makseraskuste tekkepõhjuste kohta selgitas Lindblom, et Weekend Balticul ei läinud hästi ning majandusprobleemide lahendamiseks laenas Soome firma Eestisse raha. Nii tekkisidki ajutised makseraskused.

Lindblomi sõnul on praegune majandusseis hea: nii on Roskfesti eelmüük parem kui eelmisel aastal ning samuti tuntakse suurt huvi Weekendi vastu. Samuti kinnitas ta, et firma korraldab Weekendi ja Rockfesti festivale ka tulevikus.