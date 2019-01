Võlgades Weekend festivali korraldaja andis sisse pankrotiavalduse

Harju maakohus arutab Weekend Festival Baltic OÜ pankrotiavaldust 19.veebruaril.

E-Krediidinfo andmetel on Weekend Festival Balticu maksuvõlg tänase seisuga 169 552 eurot. Ettevõttel on 12 kehtivat maksehäiret, neist neli on inkassofirmadelt. Võlgu ollakse teiste seas Olerexile, Ramirendile ning Sanitexile.

Weekend Festival Balticu probleemid ja võlad mõjutavad ka emafirmat. Novembri lõpus kirjutas Soome Talouseläma, et Weekend ning Rockfesti korraldaja WKND Festival Oy on partneritele võlgu üle 140 000 euro ning maksmata võlgu nõuavad sisse inkassofirmad.

Festivalide korraldamise eest vastutav Tomi Lindblom kinnitas toona, et emafirma makseraskuste põhjuseks oli asjaolu, et Weekend Balticul ei läinud hästi ning majandusprobleemide lahendamiseks laenas Soome firma Eestisse raha. Nii tekkisidki ajutised makseraskused.

Detsembri alguses kirjutas Äripäev, et suvel toimunud Weekendi festivali korraldajatelt raha ootavad ettevõtjad said üllatava pakkumise: võtad võlast 25% või me läheme pankrotti. Weekend Festival Baltic OÜ omanik John Rugemalira teatas kirjas partneritele, et ettevõtte pankroti vältimiseks saavad nad maksta ettevõttele, kelle ees neil võlg üleval on, kokku 25 protsenti tasumata võlast neljas võrdses osamakses ja kui need on tasutud, loetakse võlg täielikult tasutuks.