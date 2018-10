Volkswagen toob uue Tallinna elektrilise tulevikuauto ID.Buzz

Volkswagen avab 24. oktoobril ametlikult uue Ülemiste müügi- ja teeninduskeskuse, mis kerkib Tallinna piirile aadressile Tartu mnt 165. Avamise puhul tuuakse Tallinna eksklusiivselt ja esmakordselt ka elektriline tulevikuauto ID.Buzz, mida on seni esitletud Euroopas vaid suurtel automessidel. Innovaatilise kontseptautoga saavad kõik huvilised tutvust teha vaid kahe päeva jooksul, 25. ja 26. oktoobril uues Volkswageni esindussalongis.

ID.Buzzi kujul on tegu legendaarse Volkswageni mikrobussi elektrilise uusversiooniga, mida on seni esitletud vaid suurtel automessidel ja -show'del. Juba praeguseks rohkelt auhindu pälvinud tulevikumudel on plaanis paisata tootmisesse ja müüki aastal 2022.

ID.Buzzi muudab unikaalseks selle modulaarne MEB-platvorm, mis loodud spetsiaalselt Volkswageni uutele elektrilistele sõidukitele ning millel hakkavad põhinema kõik ID.-perekonna mudelid. Erinevalt tavapärasest praktikast on ID.-mudelite šassii loodud algusest peale vaid e-ajameid silmas pidades. Samuti on ID.-sõidukite kontseptsioon ja disain paindlikumad kui eales varem – mudelispektrisse mahuvad nii väikeautod kui ka maasturid ja kaubikud. Ühtlasi aitab MEB-platvorm vähendada kõikide Volkswageni elektriautode kulusid ning loob ID.Buzzile täieliku isejuhitavuse valmiduse, mis eeldatavasti muudab alates 2025. aastast meie sõidulahendusi.

Kuigi selleni, kui ID.Buzzi autod Tallinna teedel ringi sõitma hakkavad, on veel mõned aastad aega, esitletakse ID.-perekonna esimesi mudeleid juba järgmisel suvel. Esialgse info kohaselt jõuavad need turule 2020. aasta alguses.

„Isesõitvad autod ja emissioonivabad sõidulahendused tunduvad tavatarbijate jaoks tihti väga kaugesse tulevikku kuuluvat. Seetõttu on meil väga hea meel, et saame ainukordse võimalusena esitleda Eesti publikule Volkswageni tulevikunägemust. ID.-lahendus on tehnoloogilise arengu järgmine verstapost, millest saab esimene täielikult võrku ühendatud ja täie funktsionaalsusega elektriauto, mida miljonid inimesed endale lubada saavad. Kutsume kõiki saama osa unikaalsest võimalusest näha siinsamas Tallinnas, millised autod hakkavad juba paari järgmise aasta jooksul meie teedel sõitma,” kommenteeris Merli Ainsaar, Volkswageni müügijuht Baltikumis.

ID.Buzzi esitletakse kõigile huvilistele Tallinnas neljapäeval ja reedel, 25. ja 26. oktoobril ajavahemikul 9.00–17.00 uues Volkswageni Ülemiste müügi- ja teeninduskeskuses (Tartu mnt 165).

Uue esindussalongi kasutajaks on Volkswageni ametlik edasimüüja Eestis, Møller Auto Baltic. Uues esinduses saab olema avar 3000 m2 pindalaga teeninduskeskus ning ligi 1400 m2 suurune müügisalong. Viimases saab väljas olema kogu Volkswageni mudelite valik, mis hõlmab nii sõiduautosid kui ka tarbesõidukeid. Lisaks alustavad uues keskuses tööd kõikidele tänapäeva tehnoloogilistele nõuetele vastav kere- ja värvitöökoda, autopesula ning rehvihotell.

Vastavalt Volkswagen 2025+ strateegiale saab Møller Auto Ülemiste uuest müügi- ja teeninduskeskusest esimene esindus kogu Baltikumis, millel on võimekus teenindada uusi Volkswageni ID.-perekonna elektriautosid. See on tähelepanuväärne, sest uue strateegia järgi plaanib Volkswagen tuua aastaks 2025 turule enam kui 30 uut elektrilist sõidukit, tõustes seeläbi maailma juhtivaks säästlike sõidulahenduste pakkujaks.