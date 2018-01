Volkswagen vabandas ahvide heitgaasidega mürgitamise pärast

Heitmeskandaal sai uue võika dimensiooni - nüüd on päevavalgele tulnud Volkswageni uusim sigadus. Nimelt testis autohiid oma diiselmudelite heitgaase ahvide peal, kirjutab Bloomberg.

2014. aastal viidi Volkswageni, Daimleri ja BMW sponsoreerimisel USAs läbi katse, kus 10 ahvi sunniti sisse hingama VW "Põrnika" heitgaase, paljastas paari päeva eest New York Times. Ahvid pandi neljaks tunniks hermeetilistesse kambritesse ja mürgitamise kõrvale näidati neile meelelahutuseks multikaid.

Autofirmad tahtsid katsega tõestada, et nende uus tehnoloogia on puhtam kui varasematel mudelitel. Mida katset läbiviinud teadlased aga ei teadnud oli see, et katseauto oli "tuunitud" keskkonnasõbralikumaks, kui reaalselt teedel vuravad autod - ikka seesama heitmeskandaal.

Volkswagen avaldas nüüd vabanduse. "Oleme veendunud, et kasutatud teaduslikud meetodid olid valed. Oleks olnud parem, kui seda katset poleks kunagi läbi viidud."

"Loomkatsed olid ebavajalikud ja tülgastavad," teatas omalt poolt Daimler. "Me distantseerime ennast sellest katsest."